Tragico incidente nella notte in Campania: un morto e un ferito grave. Nella serata di ieri, a Sperone, in provincia di Avellino, si è verificato un tragico incidente, a causa del quale si registrano un morto ed un ferito grave.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’impatto sarebbe avvenuto poco dopo le 21.30 della scorsa serata, giovedì 31 marzo, lungo la Strada Statale 7 bis, comunemente rinominata Nazionale delle Puglie, all’altezza di Sperone. Ancora non si conosce la causa che ha causato l’incidente ma sono quattro i mezzi che sono rimasti coinvolti.

A perdere la vita è stato un 43enne, mentre una donna di 31 anni, originaria di Nola, è rimasta ferita in maniera grave ed è stata portata in codice rosso presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dal personale medico sanitario del 118 accorso sul posto.

Gli altri occupanti delle vetture coinvolte sono rimasti feriti in maniera meno grave, e sono stati visitati sul posto e medicati, senza dover ricorrere al ricovero ospedaliero.

Per rimuovere i veicoli e metterli in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino a cui è spettato anche il compito di estrarre il corpo esanime dell’uomo dal groviglio di lamiere. Sul posto anche il magistrato di turno per coordinare le indagini.