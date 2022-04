Tragedia per Ronaldo, muore uno dei gemelli durante il parto. A dare l’annuncio di questa drammatica notizia sono stati proprio il campione e la sua consorte attraverso un post: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande per ogni genitore. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vogliamo ringraziare i medici e le infermiere per tutte le cure e il supporto fornito. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento difficile. Ti ameremo per sempre”, si legge.