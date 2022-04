Tragedia a Cetara: malore sull’autobus fatale per un turista, ecco cosa è successo

Tragedia a Cetara: malore sull’autobus fatale per un turista in Costiera amalfitana . Ecco cosa è successo ieri

Un turista è deceduto per un malore improvviso a Cetara, piccolo borgo della costa di Amalfi. L’uomo, un 66enne di Milano, componente di una comitiva lombarda, era a bordo di un autobus turistico che stava attraversando le curve della strada statale 163 Amalfitana in direzione Salerno. Poco prima di mezzogiorno, G.F., colto da malore, ha chiesto all’autista di poter fermare la marcia così da scendere per prendere aria. Giunto sullo spiazzo prospiciente l’hotel Cetus, l’uomo ha perso i sensi accasciandosi al suolo davanti alla moglie. Vano ogni tentativo di rianimazione. Sul posto è intervenuta in poco tempo un’ambulanza del 118 con medico a bordo, il quale non ha potuto che accertarne la morte. I carabinieri della stazione di Vietri sul mare hanno informato il magistrato di turno; il decesso è stato attribuito a cause naturali.