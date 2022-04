Tragedia a Casalnuovo di Napoli, bimbo di 2 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre

Casalnuovo di Napoli sotto shock per una tragedia nella quale ha perso la vita un bambino di appena 2 anni. Il piccolo è stato travolto dal trattore guidato dal padre 36enne intento ad effettuare dei lavori in un fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bambino sarebbe rimasto incastrato in una fresa meccanica del pesante mezzo perdendo la vita sul colpo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli accertamenti del caso e la salma del piccolo è stata sequestrata e trasferita presso il II Policlinico di Napoli dove verrà effettuato l’esame autoptico.