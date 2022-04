Traffico Tossico: E finsero felici e contenti

Eureka! Qualcuno si è accorto che il caos traffico in costiera amalfitana si crea anche quando non c’è ombra di bus nei punti critici…

L’argomento del momento in costiera amalfitana, come ad ogni inizio di stagione, è quello del turismo, e di conseguenza anche quello del blocco del traffico, soprattutto sulla statale costiera.

Il caos sulla statale costiera, ed ormai anche via mare soprattutto a Positano ed Amalfi, è ormai chiaro a tutti che è una conseguenza diretta dell’overtourism, ovvero quel sovraffollamento tossico che affligge ormai tutti i luoghi “famosi”, quelli da vedere almeno una volta nella vita: Orde di turisti “mordi e fuggi” si fermano giusto il tempo per un selfie e poi ripartono per la prossima tappa!