Traffico fermo in galleria a Gragnano direzione Sorrento Napoli. Amalfi caos parcheggi

La Settimana Santa del traffico, finita emergenza Covid torna quella del traffico un Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Per un veicolo fermo nella galleria Gragnano direzione Sorrento Napoli traffico fermo. Gli utenti ci informano che si sono formate lunghe code da Seiano di Vico Equense. In Costiera Amalfitana traffico strozzato come sempre a Castiglione di Ravello e ad Amalfi è caos parcheggio per la chiusura di Luna Rossa. La Via Crucis degli automobilisti per Pasqua è tornata in questo 2022 come nel 2019, la Pandemia non ci ha insegnato nulla