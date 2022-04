Traffico, CapriVera attacca: “Nonostante il caos l’Amministrazione Comunale vuole aumentare il numero dei bus turistici in circolazione”

Capri sommersa da traffico anche se è un’isola, insomma paese che vai problemi che trovi non solo a Positano , Amalfi e Ravello in Costiera amalfitana “Clamoroso: nonostante il caos vogliono aumentare il numero dei bus turistici in circolazione”. E’ il titolo di un comunicato diffuso dal gruppo consiliare CapriVera attraverso la pagina social dell’associazione politica. “Con una delibera di Giunta illegittima e dalle motivazioni irragionevoli l’Amministrazione Comunale di Capri, non contenta della disastrosa situazione del traffico dovuta soprattutto alla propria incompetenza, ha dato indirizzo al Comandante della polizia municipale di non attivare la turnazione dei bus turistici. Quindi anziché 20 bus quest’anno ne potranno circolare circa il doppio”, sottolinea CapriVera e conclude: “Il nostro capogruppo con una nota molto dura ha invitato il Comandante a tutelare la sicurezza e la viabilità emanando l’ordinanza di turnazione e il Sindaco ad annullare immediatamente questo assurdo provvedimento”.

Michele Pappacoda