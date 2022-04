Tra Capri e Sorrento Albula: il primo yacht del 2022

Ha percorso i mari della costa di Sorrento e del Golfo di Napoli il primo yacht del 2022 che raggiunge la splendida costiera. Il panfilo con a bordo una famiglia inglese è stato adocchiato a Capri a Marina Piccola e poi a Sorrento, identificato da molti come simbolo di fiducia e speranza in una nuova stagione turistica che per molti comuni della costiera Sorrentina e amalfitana è già cominciata. Dopo una gita tra le splendide coste, l’imbarcazione si trova in questo momento al porto di Castellammare di Stabia. Il costruttore dello yacht è Royal Denship dalla Danimarca che ha consegnato il superyacht Albula nel 2006. Il superyacht ha una larghezza di 12,1 m, un pescaggio di 3,5 m e un volume di 1.397 GT. Albula ospita fino a 12 persone e ha anche alloggio per 13 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Lo yacht ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Nella classifica degli yacht più grandi del mondo, il superyacht Albula è elencato al numero 382. È il terzo yacht più grande costruito da Royal Denship.