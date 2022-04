Torre del Greco, si attendono gli esiti dell’autopsia su Vanessa Cella, deceduta dopo un triplo intervento di chirurgia estetica

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata cerca di far luce sul decesso della 37enne Vanessa Cella, avvenuta lo scorso 26 marzo dopo essere stata sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica (una rinoplastica, una liposuzione e una mastoplastica additiva) in un arco di appena cinque ore presso la clinica “La Bruna” di Torre del Greco. La donna è deceduta presso l’Ospedale del Mare di Napoli dove era stata trasportata d’urgenza visto l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche.

Nella giornata di ieri è stato eseguito l’esame autoptico i cui risultati non sono ancora stati resi noti. Nel frattempo cinque medici della clinica in cui è avvenuta la tragedia sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo in concorso.