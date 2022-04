“Tornare a casa è sempre un viaggio unico” , il post della influencer Francesca Ruvolo a Positano che emoziona

Tornare a casa è sempre un viaggio unico.

Lo faccio da 7 anni.

Viaggio per mesi e poi torno per un paio di settimane per salutare famiglia e il buon cibo. Poi riparto.

Ogni volta che torno, ricordi e sentimenti tornano dal passato.

Torna la sensazione di non essere “lo straniero” e di capire profondamente parole, gesti e sguardi.

È sempre una sosta calma, lenta, dove il mio corpo e la mente si rilassano.

Come sempre però è una sosta breve, per mia scelta, prima del ritorno ad una vita in movimento.

E allora mi chiedono “Non sei stanca?” ”Quando smetterai di girare?” “Sempre in giro”…

La verità è che ogni volta che torno so che più di due settimane non riesco a stare.

Torna in me quel fuoco di dover uscire, vedere, fare e scoprire.

Così lo seguo, senza fare troppe domande.

È una sorta di vocina dentro che mi dice: “Non ancora, manca quel posto, Imparare quella lingua, scoprire quella cosa…”

Così con il fuoco dentro riparto, emozionata, eccitata su cosa succederà, perché la maggior parte delle volte non pianifico, ma mi lascio trasportare.

Questo fuoco 🔥, il fuoco che mi dice di seguire ciò che mi rende felice spero non si spegnerà mai, che io rimanga nomade o meno.

Vi auguro di alimentare questo fuoco e farlo diventare la benzina che porta avanti la vostra vita.

Lo sentite? Vi sta chiamando ✨

Inoltre quando torno in Italia compro artigianato Italiano 😀

In questo caso a Positano 📍

