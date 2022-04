Torna la Domenica al Museo: dove sarà possibile entrare gratis domani? Dopo due anni di stop causa pandemia ritorna la Domenica al Museo con l’ingresso gratuito in vari siti archeologi e musei di tutta Italia.

Non sarà necessario più il Green Pass per l’accesso e sarà sufficiente la mascherina chirurgica. Dalla Reggia di Caserta agli Scavi di Pompei, passando per il Museo Archeologico di Napoli, la Reggia di Capodimonte e tanti altri, sono tantissimi i luoghi della cultura che aderiscono all’iniziativa.

Domenica al Museo il 3 aprile: i siti aperti gratuitamente in Campania:

Avellino

Museo di San Francesco a Folloni (MiBACT)

Parco archeologico dell’antica Aeclanum (MiBACT)

Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore (MiBACT)

Museo civico archeologico di Bisaccia (Comune)

Museo civico di Summonte (Non disponibile)

Museo archeologico di Taurasi (Non disponibile)

Area archeologica di Conza (MiBACT)

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani (MiBACT)

Benevento

Teatro romano di Benevento (MiBACT)

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino (MiBACT)

Caserta

Teatro romano di Teanum Sidicinum (MiBACT)

Museo archeologico dell’Agro atellano (MiBACT)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum (MiBACT)

Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo (MiBACT)

Museo archeologico dell’antica Allifae (MiBACT)

Anfiteatro campano (MiBACT)

Reggia di Caserta – Palazzo Reale (MiBACT)

Teatro e Criptoportico romano di Sessa Aurunca (MiBACT)

Museo civico di Sessa Aurunca (Comune)

Museo archeologico di Calatia (MiBACT)

Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca (MiBACT)

Napoli

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei (MiBACT)

Parco archeologico di Ercolano (MiBACT)

Parco archeologico di Pompei – Villa Regina (MiBACT)

Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis (MiBACT)

Parco e Tomba di Virgilio (MiBACT)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma (MiBACT)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia (MiBACT)

Palazzo Reale di Napoli (MiBACT)

Museo storico archeologico di Nola (MiBACT)

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze (MiBACT)

Museo e Real Bosco di Capodimonte (MiBACT)

Museo archeologico nazionale di Napoli (MiBACT)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia (MiBACT)

Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli (MiBACT)

Grotta Azzurra (MiBACT) – Anacapri

Certosa e Museo di San Martino (MiBACT)

Certosa di San Giacomo (MiBACT) – Capri

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli (MiBACT)

Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet” (MiBACT)

Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale (MiBACT)

Crypta Neapolitana (MiBACT)

Parco archeologico Sommerso di Gaiola (MiBACT)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco) (MiBACT)

Museo archeologico di Pithecusae – Villa Arbusto (Comune)

Percorso archeologico del Rione Terra (Comune)

Museo della Biodiversità – CITES (Associazione riconosciuta)

Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna) (MiBACT)

Salerno

Parco Archeologico di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale di Paestum (MiBACT)

Certosa di San Lorenzo (MiBACT)

Parco Archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia (MiBACT)

Villa romana di Minori (MiBACT)

Museo archeologico di Atena Lucana (Comune)

Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno (MiBACT)

Parco Archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum (MiBACT)

Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna (MiBACT)

Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino (MiBACT)

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano (MiBACT)

Parco archeologico urbano dell’antica Volcei (MiBACT)

Centro Storico – Buccino

Parco archeologico urbano dell’antica Picentia (MiBACT)

Teatro ellenistico-romano di Sarno (MiBACT)

Cappella San Giuseppe (Comune)

Museo degli antichi saperi (Privato cittadino)

Museo diocesano “San Pietro” (Ente ecclesiastico o religioso)

MU.VI. – Museo virtuale di Caselle in Pittari (Comune)