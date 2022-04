Tordigliano, il sindaco Peppe Aiello “Non ho fatto alcuna ordinanza, ci sarà un immediato sopralluogo”

Vico Equense ( Napoli ) . Il sindaco Peppe Aiello si è immediatamente interessato per la vicenda di Tordigliano, sollevata da Positanonews praticamente da soli. In primis il primo cittadino ha specificato che non ha fatto alcuna ordinanza ” il privato ha segnalato nel novembre scorso pericolo per l incolumita pubblica . Ed il comandante dei vigili gli ha risposto di evitare di far passare e mettete a rischio la vita delle persone. Nelle more di un sopralluogo che però non ha ancora fatto. Io nella facoltà delle mie funzioni sicuramente chiederò di effettuare il sopralluogo con urgenza.e di relazionare” La vicenda di Tordigliano, la spiaggia più grande e bella della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ci ha colpito perchè conosciamo la storia del territorio, l’accesso avviene qui da decenni, anche se esisteva un altro accesso, l’uso ultradecennale fa acquisire un diritto, diritto che verrebbe di fatto negato con l’apposizione di un cancello, saldato e impossibile da superare. Il nostro giornale non è soggetto ai condizionamenti politici o economici, la nostra battaglia è sempre e comunque per i cittadini , senza voler avere altri tornaconti. In questo caso siamo al fianco degli arolesi, che da sempre hanno fruito di questa spiaggia. La situazione è complessa e articolata, nessuno nega che vi sia pericolo, ma non c’è spiaggia libera che si conosca in Costa d’ Amalfi che non sia soggetta a pericolo, compresa a Positano, e non si chiudono , ma si avvisa del pericolo e si interviene per la bonifica . Come abbiamo scritto riteniamo che siano solo le istituzioni a poter stabilire se si possa o meno fare qualche cosa nel mentre se i cittadini di Arola non vogliono perdere il diritto di passaggio , che si acquisisce per uso ultra decennale, e non per le vecchie cartine, il Cai o google maps, o i post su facebook, devono organizzarsi e depositare atti notori al Comune o da notai. E’ chiaro che la permanenza del cancello di fatto cancellerà questo diritto di passaggio . Il sindaco ha promesso che ci aggiornerà e lo ringraziamo.