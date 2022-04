Tordigliano, il dottor De Cesare “La strada è stata chiusa per ordinanza del Comune”

Vico Equense ( Napoli ) . Sulla vicenda della chiusura dell’accesso alla spiaggia di Tordigliano, la più grande della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, nel territorio di Vico Equense fra Positano e Piano di Sorrento ci contatta il dottor Giovanni De Cesare del Centro Medi di Castellammare di Stabia che immediatamente riportiamo “C’è stata un’ordinanza del Comune fatta a dicembre, forse qualcuno la avrà strappata. Stiamo facendo un lavoro con l’Università anche con la sentieristica per recuperare la Storia del territorio ” Come abbiamo scritto, e documentato, non c’era nessun atto sulla cancellata che facesse riferimento al Comune di Vico Equense e quindi i cittadini si sono rivolti a Positanonews , sicuramente approfondiremo la vicenda con il dottor De Cesare