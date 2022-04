Tomba lucana in attesa di un museo, sopralluogo della Soprintendenza a Vibonati. Il sindaco Borrelli in diretta

Sopralluogo della Soprintendenza oggi a Vibonati per la questione relativa alla collocazione in un museo della tomba di origine lucana, venuta alla luce nel 2014, ma poi lasciata a se stessa in un parcheggio. In attesa di essere trasferita ora si trova davanti alla sede del convento di San Francesco.

Il sindaco Manuel Borrelli insieme a Vito Sansone che si è recato sul posto è intervenuto in diretta oggi pomeriggio a Radio Alfa. Ha spiegato l’esito del sopralluogo e la soluzione alla vicenda che ha sollevato polemiche e perplessità. Pino D’Elia RADIO ALFA

Inserito da Michele Pappacoda