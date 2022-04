Tocchi di rosa Procida proposti da E.Marinella per omaggiare l\'Isola di Arturo capitale della cultura

Domani per l’apertura dell’anno della cultura E.Marinella consegnerà la sua cravatta “Expressly for Procida 2022” al Presidente Sergio Mattarella

Procida ha sempre ispirato scrittori e poeti per le sue bellezze i suoi colori pastello e i suoi tramonti incantati. Non poteva sfuggire all’occhio attento di Maurizio Marinella che ha ideato una cravatta Limited Edition “Expressely for Procida 2022” che riporta il blu e tocchi di rosa, colori caratteristici dell’isola. «Sono felice di aver realizzato le cravatte ufficiali per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, isola con cui ho un legame molto forte, e che considero uno dei posti della vita dove si sta sempre bene – dice Maurizio Marinella – sono inoltre stato Presidente del Comitato di Gestione dell’isolotto di Vivara, dove sono stato tante volte, ho vissuto Procida sia d’estate che d’inverno. Quando parlo e penso a quest’isola i miei occhi si illuminano dei suoi riflessi. Auguro a Procida di ripartire con più entusiasmo ed emozione attraendo il giusto numero di turisti che possano dare ancora più risalto a questo luogo incantevole».

Il logo intrecciato, simbolo di questo evento, contraddistingue questa cravatta che lega l’isola ed il suo “arcipelago” geografico, storico e culturale, con una forte relazione ininterrotta tra vite, esperienze ed arti. Un segno antico, semplice e complesso allo stesso tempo, che nelle forme esprime il continuo processo di rigenerazione, di scambio e contaminazione, alla base di qualunque evoluzione e progresso. Il rosa dominante le mille sfumature del tramonto mozzafiato della piccola isola, prezioso scrigno di storia e di passaggi, dona un carattere vibrante a questa fantasia unica, ed importante. In occasione della cerimonia dei Miti del Mare prevista per domani 9 aprile per l’apertura dell’anno della cultura, E.Marinella omaggerà la sua cravatta “Expressly for Procida 2022” il Presidente Mattarella ed i vari leader del progetto, trovandosi, come sempre è stato, partecipe in prima linea agli eventi cruciali della sua terra. Il Sindaco Dino Ambrosino ha espresso così il suo ringraziamento: «Siamo orgogliosi che attorno a Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, confluiscano alcune tra le più chiare e rinomate eccellenze della Campania contribuendo a diffondere il nome della nostra isola in Italia e nel Mondo”

Harry di Prisco