The Specials – Fuori dal comune, il film sull’autismo con un grande Vincent Cassel Nel 2018 la Francia è stata denunciata dalle Nazioni Unite per il (mal) trattamento riservato ai bambini autistici. Per far fronte all’assenza dello Stato sono nate delle associazioni create da privati. Ed è proprio da qui che parte la nuova commedia agrodolce The Specials – Fuori dal comune. Bruno regala ogni momento della sua giornata ai giovani che soffrono di gravi forme di autismo. Sono la sua famiglia. Attorno a lui prende forma una comunità, un gruppo che impara a crescere, a superare insieme “l’impossibile”. The Specials ha un cuore grande, racconta una realtà forse poco conosciuta, dà voce a chi sfia la tempesta in silenzio. Eroi guerrieri che non cedono davanti alle imposizioni del sistema. In fondo il flm è una storia d’amore, tra un uomo e la sua vocazione. Il protagonista ha il volto di un Vincent Cassel scavato, vittima ma mai carnefice. È come un padre putativo che non smette di lottare, piegato (forse) solo dall’andare degli anni. Questa sera su Rai Tre

Foto Carole Bethule