Terremoto in Bosnia, dall’Adriatico avvertito anche in Penisola Sorrentina Amalfitana

Terremoto in Bosnia, dall’Adriatico avvertito anche a Salerno e in Penisola Sorrentina Amalfitana . Forte scossa di terremoto, alle ore 23.07 nella regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. L’epicentro del sisma di magnitudo 6.0, è stato registrato a 10km di profondità.

Il fatto

La scossa è stata avvertita in gran parte dell’Italia, ma anche in Campania, fra la provincia di Salerno e Napoli, nella Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, in particolare segnalazioni a Piano di Sorrento e Castellammare di Stabia giunte in redazione.

3bmeteo descrive così il fenomeno

Una scossa di terremoto si è verificata alle 23:07 di venerdì 22 sera sulla Bosnia meridionale, non molto lontano dal confine con il Montenegro e la Croazia, con epicentro a circa 30km a Nordovest di Bileca e solo 17k da Dubrovnik (Ragusa) sulla costa croata. Secondo le stime preliminari la magnitudo è stata di 6.0 sulla scala Richter, ad una profondità di appena 10km. Il terremoto è stato avvertito anche in gran parte d’Italia. L’intensità della scossa è stata tale da essere percepita distintamente lungo tutto il versante Adriatico da Trieste a Lecce, su gran parte delle regioni centrali tirreniche e in Campania e Basilicata. Naturalmente nessuno sapendo dove fosse l’epicentro ha pensato ad un terremoto italiano ed è subito scattata la psicosi. Gli abitanti di Roma hanno pensato a un forte terremoto lungo l’Appennino centrale, gli abitanti di Napoli visti i recenti terremoti dell’area flegrea hanno pensato a un forte terremoto a Pozzuoli, ma nessuno si aspettava un terremoto a così grande distanza da noi, ben 450km dalla Capitale. Nella zona epicentrale vengono segnalati diversi danni, soprattutto cadute di cornicioni a Mostar e localmente anche di tramezzi. Per ora non risultano feriti ne vittime ma resteremo aggiornati perché le informazioni sono iniziate ad arrivare da poco alle redazioni dei vari giornali. Una replica di magnitudo 5.0 è seguita al primo evento circa 30 minuti dopo.