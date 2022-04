Tempesta di grandine in primavera da Monte Faito fino a Sorrento , un fenomeno normalissimo: ecco perché

Monte Faito è stato sorpreso da una grandinata abbastanza violenta se si tiene conto del fatto che ci troviamo a primavera ormai inoltrata da oltre una settimana. Il primo del mese comincia dunque con un pesce d’aprile che paradossalmente cade inaspettato per chi sperava di potersi rilassare con un weekend in montagna.

Grandine in tutta italia

Non solo il monte che sovrasta la Penisola Sorrentina, Costiera amalfitana, e Castellammare di Stabia in provincia di Napoli : in molte altre località italiane, addirittura sulla Costa di Sorrento, è tornata la grandine, quella meteora chiassosa che acuisce la sensazione di burrasca, che accentua la sensazione dell’intensità di un temporale. Ad inizio della Primavera, nelle nostre regioni, le ancora basse temperature in quota favoriscono la presenza nelle nubi, in specie quelle cumuliformi, di acqua soprafusa. Questa favorisce la formazione di numerosi piccoli chicchi di grandine che in assenza di forti venti ascensionali (venti che dal suolo si spingono sino alla vetta della nube) cadono con abbondanza al suolo, imbiancando il paesaggio “quasi” come dopo una nevicata.

Un fenomeno frequente

Talvolta, e questo è il periodo dell’anno in cui il fenomeno inizia a manifestarsi con sempre maggior frequenza, i venti ascensionali possono divenire particolarmente intensi, e in una prima fase impediscono la caduta al suolo dei piccoli chicchi di grandine contrastando la forza di gravità terrestre.