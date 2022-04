Tantissime le visualizzazioni per il video del nuovo singolo di Sfera Ebbasta “Italiano Anthem”, girato a Capri e Anacapri

Aumentano ogni giorno le visualizzazioni del video di “Italiano Anthem”, l’ultimo singolo del rapper italiano Sfera Ebbasta estratto dal nuovo EP in collaborazione col producer Rvssian che si intitola “Italiano”. Il video è stato girato interamente tra Capri ed Anacapri con degli scorci mozzafiato a fare da sottofondo alle note della canzone già di successo.

Immancabili i Faraglioni ed il mare azzurro, ma anche le stradine percorse a bordo di una Ferrari rosso fiammante.

Sfera Ebbasta, classe 1992, è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell’album “XDVR” inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia che si è replicato con le uscite di “Sfera Ebbasta” nel 2016, “Rockstar” nel 2018 e “Famoso” nel 2020, il secondo dei quali ha permesso all’artista di divenire il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Al 2020 è risultato essere l’artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019.