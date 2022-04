Striscia la Notizia a Positano per i Sandali di Carmine Todisco dopo l’intervista di Positanonews

Positanonews porta bene . La nostra intervista ha avuto un boom di visite e indicizzazioni Carmine Todisco con si suoi sandali a Positano in Costiera amalfitana è stato protagonista anche di una bella intervista nella seguitissima rubrica diche si trova a Positano, città sulla costiera amalfitana, meta dei turisti di tutto il mondo, amata per il mare e gli scorci mozzafiato, ma anche per una calzatura di culto: il sandalo.. Ci troviamo nei vicoli della spiaggia della cittadina della costiera amalfitana, appena scendiamo le scale dalla Chiesa Madre troviamo sulla destra un’artigiano dei sandali,. Carmine Todisco, il titolare della bottega artigianale l’Antica Postano, fra lui e il padre sono mezzo secolo di storia . Carmine, volendo, ti realizza al momento il sandalo su misura, Cuoio, cristalli e pietre dure i materiali utilizzati, molti dei sandali sono esposti pronti per la vendita, ma Carmine ti può realizzare i sandali quando e come volete. Un lavoro duro, tanto è vero che per la sollecitazione continua dei tendini ha subito anche un’operazione. Padre di due bellissime bambine Carmine ha con se la simpatia e il sorriso. Suo padre con il sandalo infradito con il triangolino ha conquistato Jackie Kennedy. «I nostri sandali non sono attaccati con la colla», spiega Carmine. «Usiamo le semenzelle e un tipo di lavorazione che li rende diversi dagli altri. E poi le applicazioni, le pietre rendono chic una scarpa semplicissima e indispensabile per affrontare la nostra passeggiata, fare shopping, andare in spiaggia». La moda Positano in fondo è uno stile di vita, una tendenza dello spirito, come è stato detto, e Carmine incarna quella genuinità e spontaneità che ha incantato e affascinato tanti turisti e Vip a Positano .

