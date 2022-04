Strada riaperta: i ringraziamenti di Adesso Agerola a Positanonews. Negli scorsi giorni, in seguito ad un post del gruppo di opposizione Adesso, Agerola, che segnalavano un segnale di divieto di transito in galleria delle Palombelle, avevamo scritto un articolo in cui segnalavamo il disagio dei cittadini.

Agerola si trovava così ad essere completamente isolata, soprattutto visto che, in seguito alla frana dello scorso 6 marzo 2022, la SR 366 in Località Bottara del Comune di Furore, in Costiera Amalfitana, strada fondamentale per i cittadini di Agerola, è ancora chiusa.

Il cartello è ora stato rimosso ed il gruppo di opposizione di Agerola ci ha ringraziati per il risalto dato alla situazione, che ha fatto sì che venisse risolto il problema.