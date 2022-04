Sport – Triplo podio per la Ginnastica Sorrento in serie D

Nella bellissima cornice del Palavesuvio si è svolta la seconda prova regionale del campionato federale di serie D. Tre squadre composte da 12 atlete della penisola hanno rappresentato la Ginnastica Sorrento. Tutte le squadre centrano il podio e la qualifica nazionale di Rimini a Giugno. Nel livello LD oro per la squadra allieve con Christine Palomba, Miriam Terrecuso e Damiana Pane e argento per la squadra junior/senior con Angelica Castellano, Diana Cappiello, Nicole Gargiulo e Claudia Rispoli che ha fatto riscontrare il punteggio individuale più alto della giornata nel suo livello. L’argento arriva anche dall’altra squadra senior nel livello LE con Christina Tortora, Guendalina Pane, Francesca Pollio, Elisabetta Romano e Aurora Cappiello che ottiene anche in questa categoria il punteggio individuale più alto della gara. Subito al lavoro, per il proseguo della stagione, al palazzetto dello sport dell’Atigliana, una sede che permette alle atlete della Ginnastica Sorrento da qualche anno di poter svolgere al meglio l’attività agonistica di alto livello unita ad uno staff federale con un’alta preparazione tecnica. Il prossimo appuntamento sarà per il campionato nazionale individuale a Biella nel quale scenderà in pedana, tra le migliori ginnaste italiane, la sorrentina Alessia Arnese.