Sostituzione impianto di telecomunicazioni: interdette al transito per tre notti le gallerie di Varano e Privati sulla SS145 Sorrentina

CAMPANIA, ANAS: PER LA SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI, INTERDETTE AL TRANSITO PER TRE NOTTI LE GALLERIE ‘VARANO’ E ‘PRIVATI’ SULLA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· attività in capo ad una Società Telefonica

· circolazione deviata con indicazioni in loco

Lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, tra martedì 26 e giovedì 28 marzo (fino alle ore 6.00 di venerdì 29 aprile) per l’esecuzione da parte di una Società Telefonica dell’intervento di sostituzione di un impianto di telecomunicazioni situato in corrispondenza delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’, si rende necessaria l’interdizione al transito di una tratta stradale in provincia di Napoli.

Nel dettaglio, per lo svolgimento di tale attività, sarà attiva la chiusura al transito della tratta di SS145 “Sorrentina” compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale (km 3,600) e Castellammare – Villa Cimmino (km 9,750), inclusa l’interdizione dello svincolo di Gragnano al km 7,200.

Durante tali chiusure, la circolazione verrà deviata su viabilità locale con indicazioni in loco.