Sorteggio Mondiali 2022, i gironi e le partite di un torneo ancora una volta senza l’Italia. Con il sorteggio dei gironi è ufficialmente iniziato il countdown per Qatar 2022. Completato il quadro dei gruppi, infatti, è stato poi definito il calendario delle partite dei prossimi Mondiali. Per evitare le terrificanti temperature estive del Qatar, si comincia il 21 novembre con Senegal-Olanda alle ore 12 italiane. La chiusura dei gironi avverrà il 2 dicembre. La finale andrà invece in scena il 18 dicembre alle ore 17 italiane.

Ecco il quadro dei gironi:

Girone A: Qatar, Ecuador, Senegal e Olanda.

Girone B: Inghilterra, Iran, Usa e vincente playoff europeo (Scozia/Ucraina-Galles)

Girone C: Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia.

Girone D: Francia, vincente primo playoff (Australia/Emirati-Perù,) Danimarca e Tunisia.

Girone E: Spagna, Costarica o Nuova Zelanda, Germania e Giappone.

Girone F: Belgio, Canada, Marocco e Croazia.

Girone G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun.

Girone H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud.

Il sorteggio: Per l’Italia cresce il rammarico: se si fosse guadagnata la qualificazione tramite i playoff sarebbe finita nel gruppo H, oggettivamente abbordabile. Buoni accoppiamenti anche per Inghilterra, Olanda e Argentina, mentre Spagna e Germania dovranno stare attente a non regalare nulla al Giappone. Non semplicissimo nemmeno il gruppo D, con la Francia, una delle grandi favorite, che avrà Danimarca, Tunisia e verosimilmente Perù. L’altro girone di ferro è il G: il Brasile avrà due europee toste come Svizzera e Serbia oltre al sempre pericoloso Camerun.