Sorrento, uomo deceduto nei pressi della Chiesa del Carmine per un improvviso malore

Un Mercoledì Santo segnato da una tragedia nella città di Sorrento dove, nelle prime ore di questo pomeriggio, un uomo è stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava sul Corso Italia nei pressi della Chiesa del Carmine, a pochi metri dalla centralissima Piazza Tasso. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze per prestare i primi soccorsi ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il corpo senza vita è stato coperto in attesa delle procedure necessarie per poter rimuovere la salma prima per poi procedere agli esami volti ad accertare le cause del decesso.