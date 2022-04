Sorrento. Oggi, in occasione della Domenica delle Palme, la città ha ospitato la St. Peter’s Band. I suoi 60 elementi si sono esibiti in Piazza A. Veniero emozionando i tanti presenti.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per destagionalizzare gli eventi e i flussi turistici nonché un segno di rinascita dopo il periodo pandemico per i giovani e la loro musica.

La St. Peter High School Band si trova nella città di St. Peter a circa un’ora a sud di Minneapolis, nel Minnesota meridionale; il liceo, che conta circa 675 studenti, è stato costruito cinque anni fa, incluso un nuovo centro per le arti dello spettacolo da 700 posti, e le sue due bande musicali si incontrano ogni giorno durante tutto l’anno scolastico, in genere dando concerti tre volte all’anno.

La St. Peter’s Band dovrebbe prossimamente esibirsi anche a Ravello, in costiera amalfitana.