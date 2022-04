Sorrento, tornano le crociere. In diretta Lucio Esposito per Positanonews con la Azamara Pursuit, ieri la Artemis, e ne sono previste oltre un centinaio per questa stagione . Una ventina al mese circa gli accosti significa decine di migliaia di persone che arrivano nella Città del Tasso preparata al meglio dall’amministrazione di Massimo Coppola e il turismo che parte alla grande .