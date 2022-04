Sorrento sold out per Pasqua: la prima scelta di tanti turisti. In questa Pasqua della ripartenza in molti hanno scelto di trascorrere la giornata al mare, malgrado qualche nuvola. Tutto esaurito a Sorrento: tanti i turisti che hanno scelto la meravigliosa città capofila della Penisola Sorrentina per passare la Pasqua e la Pasquetta.

In un servizio del TG1 ce ne parla l’inviato Giuseppe Rizzo. “Una Sorrento da tutto esaurito: vedete i vicoli pieni di gente alle mie spalle. Vedete soprattutto alle mie spalle in quest’ora di pranzo le terrazze dei ristoranti con i tavolini tutti occupati. Tantissimi i turisti venuti ad ammirare i famosi scorci sul golfo di Sorrento, come questo: la famosa terrazza del tenore Enrico Caruso cantata anche da Lucio Dalla. Pensate che per la Settimana di Pasqua sono previste centomila presenze nella Penisola Sorrentina e questo non succedeva da più di due anni. Sono tornati soprattutto i turisti stranieri: tanti inglesi, tanti tedeschi, anche alcuni gruppi di americani che hanno sfidato un po’ il maltempo. Qui soltanto un forte vento ed un cielo grigio, ma altrove anche un po’ di pioggia. Domani dovrebbe migliorare e anche qui a Sorrento si prevede un’altra giornata da tutto esaurito”.