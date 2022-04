Sorrento si prepara alla stagione turistica con l’allestimento degli stabilimenti balneari

A Sorrento si cominciano ad allestire gli stabilimenti balneari che potrebbero essere già pronti per Pasqua in modo da cominciare una stagione turistica all’insegna della rinascita grazie anche alle tante prenotazioni che lasciano sperare in un’ottima estate.

Sorrento, infatti, si conferma tra le mete turistiche più amate anche dal turismo straniero che quest’anno torna finalmente con numeri importanti nella città del Tasso.

E la città è pronta ad accogliere i tanti ospiti che decideranno di trascorrere qualche giorno di relax in uno dei posti più belli al mondo, una città ricca di bellezze naturali, di arte e di storia.