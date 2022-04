Sorrento: scelto il nuovo dirigente del Comune. Il sindaco di Sorrento, città capofila della Penisola Sorrentina, Massimo Coppola, ha firmato il decreto con il quale conferisce l’incarico di guidare il sesto dipartimento, quello creato nelle scorse settimane per occuparsi di turismo ed attività di promozione, a Federico Cuomo.

Classe ’62, Cuomo firmerà un contratto a tempo pieno ed indeterminato dopo essersi piazzato al secondo posto nella graduatoria stilata dopo la selezione, primo degli idonei non assunti. Il neo dirigente è già in servizio da ieri, anche se al momento deve effettuare il periodo di prova come prevede la legge.