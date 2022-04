Sorrento, Rosario Fiorentino ricorda la mamma: “Una donna straordinaria”. “Mia mamma una donna straordinaria – scrive Rosario Fiorentino, figura molto rilevante a Sorrento come ex vicesindaco ed esponente sindacale e rappresentante di Flaica CUB, nel ricordare sua madre -. Ci sei sempre. Oggi 3 aprile di due anni fa dopo che mi chiedesti di portarti a casa. Stavi in ospedale. Il giorno dopo volasti in cielo. Ma prima mi sussurrasti di Michelino, come a voler ricordare un impegno dato, una parola da mantenere per sempre. Tu sei sempre stata la mia forza in tutte le cose. La tua lettera che ci chiedesti di leggere dopo la tua morte è il più bel testamento di amore per i figli e la famiglia. Tu ci hai educato ed insegnato che nella vita ci vuole coraggio, passione, tenacia e generosità senza mai aspettarsi qualcosa”.