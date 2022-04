Sorrento: riapre la storica edicola dei Gargiulo a Marina Piccola

Dopo anni segnati da un “calaserrande” e chiusure senza precedenti dovuto alla crisi da covid 19, finalmente una ventata di aria fresca con la riapertura di un negozio storico a Sorrento. Marina Piccola ha di nuovo la sua edicola “Esteri e nazionali” della famiglia Gargiulo, meglio nota come “Sicc Sicc” da tutti i sorrentini. Una notizia che fa ben sperare per il futuro turistico e commerciale di Sorrento, che dopo un periodo calcato dalla crisi profonda finalmente affronta la sua rinascita. Il nuovissimo store fungerà da edicola, tabacchi, stampe e acquisto ticket per i mezzi pubblici di Sorrento.