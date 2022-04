Processioni per la Settimana Santa, il sindaco Coppola il più coraggioso. Sant’Agnello, Rosario Salerno “Andiamo avanti “. Massimo Coppola va avanti per la sua strada “Non è giustificabile non farle con la fine dell’emergenza, discoteche e stadi pieni… “. Abbiamo sentito anche Rosario Salerno di Sant’Agnello “Bisogna andare avanti dopo due anni non ci si può fermare”. Motivi religiosi hanno spinto la confraternita di Mortora a non far la processione, ma chi voleva farla ha avuto molte restrizioni dal sindaco Cappiello, a Piazza Cota a Piano di Sorrento non vi sarà il processo della Rappresentazione Storica, ma vi è stato il carnevale…