Sorrento: Piazza Tasso, riparte oggi il culto dell’ospitalità al Chiosco Ercolano. Riportiamo di seguito il post del giornalista Antonino Siniscalchi.

Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Chiosco Ercolano riapre i battenti. La famiglia Ercolano, da ormai quattro generazioni, porta avanti la tradizione ultracentenaria dell’ospitalità nella piazza del Tasso, accogliendo i sorrentini nella quotidianità e le migliaia di forestieri che ritornano ogni anno all’ombra dell’orologio!

Dalla sede originaria di fine ‘800, all’angolo tra vico San Cesareo e via Luigi de Maio, dove al primo piano si ballava la tarantella e partivano le spedizioni di cognac, si producevano i famosi follarielli ed altri prodotti tipici sorrentini, il locale, tra le due guerre, si spostò di fronte, in versione ridotta, per poi occupare nel dopoguerra l’attuale mezzaluna al centro della piazza, prima con soli tavoli, poi con un chioschetto.

Rivisitato nel tempo in più versioni, oggi attira migliaia di turisti che vogliono godersi la vita briosa della piazza, da un comodo osservatorio, con vista privilegiata sul salotto in movimento del centro di Sorrento. La storia si consolidano e continua nel rispetto delle tradizioni che caratterizzano la sorrentinità.