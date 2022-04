Sorrento piange la scomparsa di Vincenza Corrado, vedova Di Via

Sorrento. Si è spenta nell’Ospedale cittadino Vincenza Corrado, vedova Di Via. A darne il triste annuncio la figlia Maria, il genero Sandro, i nipoti Gianmarco e Brunella, i parenti e tutti coloro che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono il distacco accompagnandola con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

I funerali saranno celebrato giovedì 7 aprile alle ore 15.30 nella Basilica di S. Antonino.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze per il lutto che li ha colpiti.