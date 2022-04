Sorrento piange la scomparsa della 79enne Agnese Apreda, vedova Esposito

Sorrento. All’età di 79 anni si è concluso il cammino terreno di Agnese Apreda, vedova Esposito. A darne il triste annuncio i figli Pasquale, Giuseppe e Carmine, le nuore, le sorelle Lucia e Margherita, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

I funerali saranno celebrati martedì 5 aprile alle ore 10.00 nella chiesa di S. Attanasio Vescovo in Priora. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il crematorio di Domicella (Av).

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.