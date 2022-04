Sorrento: per il primo maggio torna la processione di Sant’Antonino. Domenica prossima, primo maggio, a Sorrento si celebra la festa del Patrocinio di Sant’Antonino Abate e dopo due anni la statua del santo tornerà ad attraversare le strade della città.

Finalmente, dopo i riti della Settimana Santa, anche un’altra attesa ricorrenza potrà tornare ad essere celebrata secondo la tradizione.

Il triduo prenderà il via giovedì 28 aprile ed il programma prevede ogni giorno alle ore 8:45 la Coroncina a Sant’Antonino seguita dalla messa, mentre alle ore 18, dopo la recita del Rosario, ci saranno le implorazioni al Crocifisso per la pace. Domenica, poi, in occasione della festa, alle 10 ci sarà la messa celebrata nella basilica dall’arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Francesco Alfano. Una nuova liturgia è prevista per le 11:30.

Nel pomeriggio, infine, alle ore 18:30 la messa ed a seguire la processione con la partecipazione del clero, delle autorità, delle confraternite e delle associazioni di categoria, che raggiungerà l’ospedale Santa Maria della Misericordia percorrendo via San Francesco, via Vittorio Veneto, via Tasso, via Sersale, via degli Aranci. Dopo una breve sosta davanti al presidio sanitario il corteo attraverserà il corso Italia e piazza Tasso prima del rientro in basilica.