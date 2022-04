Sorrento, oggi Mons. Alfano presiederà la Santa Messa Crismale in Cattedrale. Dopo due anni torna la presenza dei fedeli

Sorrento. In questo Mercoledì della Settimana Santa, alle ore 19.00, presso la Cattedrale di Sorrento, l’Arcivescovo S.E. Mons. Francesco Alfano presiederà la celebrazione della Santa Messa Crismale con i presbiteri dell’Arcidiocesi.

Quest’anno, dopo due anni di restrizioni, i fedeli potranno partecipare e vivere la celebrazione in tutta la sua pienezza.

Durante la massa i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali e saranno benedetti l’Olio degli Infermi, l’Olio dei Catecumeni e il Sacro Crisma. Nella Chiesa cattolica il crisma, è l’olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine.

La Messa crismale è un appuntamento emblematico ed emozionante. In questa liturgia eucaristica, di grande fascino, si coglie la manifestazione visibile della chiesa in tutte le sue componenti riunite attorno al vescovo nella chiesa cattedrale.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul Canale Facebook