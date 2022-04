Sorrento, nuovo slancio per l’isola ecologica: per 5kg di imballaggi una cassetta di fragole in cambio. Il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco, da sempre in prima linea per l’ambiente, ha informato i cittadini circa il nuovo slancio per l’isola ecologica del tesoro 2022. Dal 20 al 30 aprile, conferendo 5 chilogrammi di imballaggi, si riceverà in cambio una cassetta di fragole.

La nuova iniziativa va ad aggiungersi a quella attiva tutto l’anno: consegnando 10 litri di olio esausto si ottiene una bottiglia di olio extravergine di oliva della Penisola Sorrentina.

Ma non solo: sono infatti previste “Altre simpatiche e belle iniziative a maggio con i libri ed a giugno con la distribuzione di borse realizzate con teloni pubblicitari riutilizzati”, ha detto ancora il presidente del Consiglio.

Inoltre, per tutto l’anno, per ogni chilo di rifiuti consegnato, si accumulano punti che possono essere trasformati in buoni spesa.

“Dai peso ai tuoi rifiuti e sarai premiato. Recati nei giorni indicati nella locandina e porta i materiali riciclati richiesti”.