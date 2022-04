Sorrento, modifica temporanea della circolazione stradale per domenica 1 maggio in occasione del Patrocinio di Sant’Antonino

Sorrento. Domenica 1 maggio si svolgerà la processione del Patrocinio di Sant’Antonino ed il Comune, al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, limitare i disagi per la collettività, nonché consentire l’ordinato svolgimento delle celebrazioni e consentire l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ad esercenti itineranti, con Ordinanza n. 116/2022 istituisce i seguenti divieti, obblighi e limitazioni per la giornata di domenica 1 maggio:

1. istituzione temporanea del DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta di tutti i veicoli, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, nell’intera Piazza Sant’Antonino, Piazza Antiche Mura, e via degli Aranci (nel tratto compreso fra Piazza Antiche Mura e via Capo);

2. sospensione temporanea, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, dello stallo di fermata di Piazza Sant’Antonino, che sarà effettuata in Piazza Tasso;

3. sospensione temporanea del transito veicolare, a partire dalle ore 19.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione, lungo le seguenti strade: Piazza Sant’Antonino, via San Francesco, via V. Veneto, via T. Tasso, via A. Sersale, Piazza Antiche Mura, via degli Aranci, Corso Italia (tratto fra via degli Aranci e Largo Parsano Vecchio), Piazza T. Tasso, via L. De Maio.

Per quanto concerne il commercio su Area Pubblica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di domenica 1 Maggio 2022, in deroga alla regolamentazione vigente, consente sul lato di PIAZZA SANT’ANTONINO opposto alla Basilica, le occupazioni di suolo pubblico agli operatori itineranti, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche. Gli stessi esercenti, in possesso di ‘Concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche’ rilasciata dal Comando Polizia Municipale potranno occupare gli spazi assegnati ed iniziare l’allestimento dei banchi di vendita a partire dalle ore 08.00 e dovranno liberare lo spazio entro le ore 22.00 di domenica 01 Maggio 2022.

Le attività di tipo alimentare dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, comunicate dall’ASL NA 5:

– è fatto divieto di qualsiasi manipolazione e/o preparazione sulla pubblica via;

– i banchi temporanei potranno essere utilizzati solamente per la vendita di prodotti confezionati.