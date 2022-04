Sorrento: Luigi Di Prisco riconfermato Segretario Generale della Lega Comunale UILA. “Questo pomeriggio a seguito del congresso cittadino della Lega comunale della UILA Sorrento a cui hanno preso parte il segretario generale UILA Campania e Napoli, Emilio Saggese, e il segretario regionale della UIL Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, sono stato riconfermato come Segretario Generale della Lega Comunale UILA di Sorrento – ha fatto sapere il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco -. Dopo gli anni difficili pandemia, che purtroppo ancora non è definitivamente conclusa, e di fronte alle criticità che si preannunciano sotto il profilo economico e sociale, specie nel campo agroalimentare, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, il ruolo del sindacato nel settore agroalimentare riveste una funzione sempre più importante e centrale“.

“Stare vicini ai cittadini e soprattutto ai soggetti più esposti alle conseguenze di questa nuova crisi rimane il nostro scopo essenziale – ha continuato -. La mia riconferma a Segretario Generale della Lega Comunale UILA di Sorrento è allo stesso tempo un onere ed un onore. Nel ringraziare i vertici del sindacato per la loro fiducia e tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto ed apprezzato il mio lavoro, desidero rinnovare il mio impegno a fianco delle categorie più fragili del nostro territorio, che in questi anni sono state messe a dura prova e che continueranno a trovare nella Lega Comunale UILA di Sorrento un importante punto di riferimento”.