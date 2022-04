Sorrento Juniores, mister Russo: “Vorrei chiudere la stagione da imbattuto”. Per Giulio Russo, tecnico della Juniores del Sorrento che comanda il suo girone con autorevolezza, l’impegno di domani contro il Nola segna l’inizio della volata finale. Affrontarla da capolista deve rappresentare uno stimolo in più: “Torniamo in campo dopo una sosta che in parte ha fatto ricaricare le batteria ma per altri versi ha frenato la nostra corsa che adesso intendiamo riprendere – spiega mister Russo -. La nostra mentalità non cambierà di certo e proveremo ad imporre il nostro gioco anche contro il Nola per mantenere invariato il vantaggio sulla seconda in graduatoria. Vedere l’obiettivo che si avvicina deve essere il nostro maggiore stimolo per preparare al meglio questa sfida e le prossime, guai a mollare la presa proprio adesso. Vorrei chiudere la regular season da imbattuto, ma non possiamo permetterci di sottovalutare il Nola”.