Sorrento Juniores, mister Russo: “Mancano 3 partite e vogliamo vincerle tutte”. Il Sorrento Juniores continua a macinare punti in campionato: sabato scorso a farne le spese è stata la Casertana, battuta in casa per 3-0. Puntuale è arrivato il commento di mister Russo al termine della gara: “Oggi abbiamo fatto bene, i ragazzi hanno giocato e tenuto un buon possesso palla contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti al loro allenatore perché i suoi sono bravi ed hanno cercato di controbattere ogni pallone. La loro classifica è bugiarda. Mancano ancora 3 partite e noi dobbiamo cercare di vincerle con la stessa mentalità di oggi, perché è importante non perdere nulla in questa fase finale”. Poi la speranza di capitan Schettino: “Abbiamo disputato una grande gara e sono contento per la prestazione sia personale che della squadra. Speriamo di rimanere imbattuti fino alla fine del campionato”.