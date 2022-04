Sorrento, Isola Ecologica: la cassetta di fragole consegnata anche al Presidente del Consiglio Luigi Di Prisco. L’Isola Ecologica di Sorrento ha subito un nuovo slancio: infatti, dal 20 al 30 aprile, conferendo 5 chilogrammi di imballaggi, si riceverà in cambio una cassetta di fragole.

“Questa mattina di buon ora mi sono recato presso l’isola ecologica cittadina in Via San Renato e conferendo oltre 5 kg di imballaggi (plastica, vetro e alluminio) mi è stata consegnata una cassetta di fragole”, ha detto il presidente del Consiglio Comunale di Sorrento, Luigi Di Prisco.

Da sempre in prima linea per l’ambiente, ha ricordato inoltre che “Questa bella iniziativa continuerà fino a fine mese. Intanto domenica appuntamento a priora dalle 10 alle 12 per conferire l’olio esausto. Tanti piccoli gesti quotidiani ci aiutano a migliorare l’ambiente. Avanti così!”

La nuova iniziativa va ad aggiungersi a quella attiva tutto l’anno: consegnando 10 litri di olio esausto si ottiene una bottiglia di olio extravergine di oliva della Penisola Sorrentina.