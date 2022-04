Sorrento, il sindaco: “Situazione Covid serena e turismo partito presto, la nostra città è tornata più bella di prima”. “Oggi è la Giornata Mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale istituita per portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza della conservazione delle risorse e della salvaguardia dell’ambiente naturale, temi sempre attuali, soprattutto in un’epoca in cui sfortunatamente viviamo un conflitto che può e sta portando conseguenze anche da questo punto di vista”, ha esordito il sindaco nella consueta diretta settimanale del venerdì.

“Per il resto la situazione è abbastanza serena: dal punto di vista Covid sono oltre cento i contagiati sul nostro territorio, ma si tratta di contagi senza sintomi o con sintomi molto lievi, quindi una situazione che non desta preoccupazione e ci lascia serenamente programmare quella che è la stagione estiva ormai arrivata. Nel momento successivo al mio insediamento abbiamo cominciato questo appuntamento settimanale del venerdì che abbiamo portato avanti nei mesi. Diciotto mesi fa sembrava una chimera arrivare oggi ai risultati che abbiamo ottenuto. Oggi viviamo un momento di rilancio, abbiamo vissuto una Pasqua all’insegna della normalità, della tradizione, abbiamo celebrato le processioni pasquali, abbiamo registrato il sold out nella nostra città. Diciotto mesi fa quando siamo arrivati abbiamo trovato strade vuote, una città piena di paura per quello che stava accadendo. Abbiamo trascorso diciotto mesi a lavorare per contrastare questa terribile emergenza con misure sanitarie, sociali, economiche, con azioni di rilancio che qualcuno forse non ha approvato subito ma che evidentemente hanno portato i loro risultati. Se oggi abbiamo registrato e registriamo un sold out, se oggi ci apprestiamo a vivere una stagione turistica all’insegna di grandi numeri evidentemente qualcuno ha parlato prima del previsto su alcune nostre manovre e forse la prossima volta imparerà a giudicare i risultati prima di parlare a vanvera. Sorrento è tornata più bella di prima e questa à l’unica cosa che conta”.

“Qualche mese fa abbiamo ospitato il G20 sul commercio estero, tra pochi giorni ospiteremo la Rolex Cup, tra poche settimane il primo summit sul turismo giovanile organizzato dalle Nazioni Unite, tra pochi giorni ospiteremo anche un vertice importantissimo organizzato da Ambrosetti, una grande organizzazione che porterà nella nostra città mezzo governo italiano, leader politici provenienti da ogni parte del Mediterraneo: Sorrento è al centro politico e turistico del mondo. Non è male per una città che si stava abituando a standard tipo la sagra della salsiccia, questa è la verità”, ha continuato.

Per quanto riguarda i lavori di ammodernamento stradale: “Abbiamo dedicato le nostre prime attenzioni alle zone periferiche, abbiamo cominciato a via San Valerio che, salvo piccole rifiniture da effettuarsi nei mesi a venire, abbiamo completato. Abbiamo completato i lavori di pavimentazione, abbiamo fatto passare tutti i sottoservizi necessari all’ammodernamento: fibra, metano, pubblica illuminazione. Siamo passati a via Rivezzoli, dove stiamo procedendo a ritmi spediti. Si tratta di strade che non vedevano uno straccio di lavori da circa quarant’anni. Stiamo provvedendo anche qui ad urbanizzare la zona, stiamo predisponendo le tracce per l’interramento dei cavi. Tra poche settimane termineremo anche via Rivezzoli e ci dedicheremo ad alcune delle arterie principali della città. Ho chiesto ai tecnici di ridurre al minimo di disagi alla cittadinanza, anche perché la stagione turistica è partita presto e bene, ma va considerato lo stato in cui abbiamo trovato il paese che non consente di ridurre i lavori a tre o quattro mesi l’anno per una serie di valutazioni. Non è possibile fare l’asfalto quando le temperature non sono adeguate, che vanno fatti quando la temperatura è abbastanza elevata. Due anni di Covid sono stadi abbastanza provanti, oltre al fatto che alcune zone erano state trascurate negli anni, quindi non è stato possibile fare un cronoprogramma preciso, perché l’emergenza Covid non è stata pronosticabile. Inoltre alcune tempistiche non dipendono solo ed esclusivamente dal Comune di Sorrento ma da permessi, autorizzazioni o pareri di altri Enti. Nonostante tutte queste difficoltà siamo andati avanti. Ma bisogna avere il coraggio di andare avanti. Bisognerà riuscire a convivere con diversi lavori”.