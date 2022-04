Sorrento, il sindaco Coppola “La Città sta ripartendo, per Pasquetta obbligo mascherine e controlli, ci prepariamo per una grande stagione turistica”

Sorrento, per la Pasquetta , viste le affluenze di questi giorni, noi di Positanonews ci aspettiamo il ritorno delle invasioni pre Covid, la Città del Tasso organizza un piano sicurezza per questo abbiamo sentito il sindaco Massimo Coppola “La Città sta ripartendo, per la Pasquetta? Obbligo mascherine e controlli, come per le Vie Crucis ma non chiuderemo nulla” Stanno procedendo le processioni della Settimana Santa fra Piano e Sant’Agnello , i sindaci hanno imposto l’obbligo delle mascherine all’aperto . Intanto vediamo che c’è boom turistico e traffico, cosa succederà a Pasqua e Pasquetta?

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola , che sta diventando il punto di riferimento del turismo in Campania, con eventi internazionali in arrivo, sentito da Positanonews, ci ha riferito “Abbiamo imposto l’obbligo delle mascherine per le processioni .L’obbligo lo abbiamo esteso anche per la Pasquetta. La Città sta rinascendo e ovviamente non mancano i problemi, ma li stiamo gestendo al meglio, ci sono i lavori in corso ma tutti finalizzati a migliorare la città, vediamo una bella ripresa e Sorrento al centro del mondo . Per la Pasquestta ci sarà massima sicurezza e controlli , quindi esteso l’obbligo della mascherina anche per la Pasquetta, ma non chiuderemo giardini e ville . Sorrento si prepara a una grande stagione turistica “