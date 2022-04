Sorrento, il sindaco Coppola impone l’obbligo dell’uso della mascherina durante lo svolgimento dei riti della Settimana Santa

Sorrento quest’anno torna a vivere le tradizionali processioni della Settimana Santa dopo due anni di fermo forzato. A tal proposito il Coordinatore UU.OO.P.C. Ambito 6 ASL Na 3 Sud in una nota ha espresso preoccupazione per l’elevato numero di contagiati in Penisola Sorrentina, prospettando diverse ipotesi in merito allo svolgimento dei riti pasquali delle processioni, al fine di mitigare la possibilità di diffusione del contagio da Covid-19.

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola comprende pienamente il bisogno da parte della popolazione di riprendere il culto delle tradizioni pasquali e di ritrovarsi nel comune sentimento religioso attraverso le processioni che rappresentano il cuore della Settimana Santa.

Per tali motivi – con Decreto n. 15/2022 – al fine di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica il primo cittadino, in qualità di autorità sanitaria locale, ordina che su tutto il territorio della città di Sorrento dall’11 al 18 Aprile 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree in concomitanza con lo svolgimento dei riti della Settimana Santa delle processioni e di ogni altra occasione di potenziale assembramento in occasione delle festività pasquali.