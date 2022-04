Sorrento, il sindaco Massimo Coppola è soddisfatto per l’andamento del turismo nella Città del Tasso, che sta vivendo un momento di grande ripartenza come abbiamo visto anche stasera con le nostre dirette.

Il ponte in corso così come le festività pasquali e come il prossimo ponte del 1 maggio rappresentano una iniezione di fiducia per la nostra città e la conferma che nei mesi passati abbiamo lavorato bene sul fronte della promozione territoriale. Siamo proiettati verso la stagione estiva ed i prossimi grandi eventi che ospiteremo a Sorrento.