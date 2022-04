Sorrento. Il 25 aprile, giornata di celebrazioni per l’anniversario della morte di Torquato Tasso

Il Comune di Sorrento e l’Istituto di Cultura Torquato Tasso organizzano per lunedì 25 aprile, alle ore 11, una conferenza per celebrare il poeta sorrentino Torquato Tasso, nell’anniversario della morte. L’incontro, aperto dai saluti del sindaco, Massimo Coppola, si terrà presso l’Imperial Hotel Tramontano di Sorrento, con la partecipazione di Franco Tomasi, professore ordinario di Storia della letteratura italiana presso l’Università di Padova e vice presidente del Centro Studi Tassiani di Bergamo, nato nel 1950 con lo scopo di valorizzare il più grande patrimonio documentario esistente al mondo relativo a Bernardo e a Torquato Tasso, conservato presso la Civica Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo. Modera lo storico Donato Sarno. Subito dopo la conferenza in piazza Torquato Tasso, dove è collocata la statua del poeta, ci sarà l’intervento di studiosi ed autorità comunali, alla presenza di allievi del liceo artistico musicale “Francesco Grandi” che si esibiranno con alcuni brani.