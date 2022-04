Sorrento, grande omaggio a Dalla di Ron in concerto al Palace nell’auditorium Sirene Hilton a Sorrento con il suo show “Chissà se lo sai”, canzoni di e per Lucio Dalla. Le sue canzoni, l ‘Attenti al lupo’, ‘Piazza Grande’ e altre”.

È vero che ‘Piazza Grande’ per la quale ci racconta che erano su un traghetto da Napoli per la Sicilia con Lucio Dalla “Cominciai a cantare e suonare con la chitarra una strofa inventata li , Lucio si svegliò e mi disse di aggiungere una strofa, che era quella successiva Nacque così la musica di “Piazza Grande”. Inventata in mezzo al mare, sotto il sole. Anche se poi Bardotti e Baldazzi ci scrissero sopra un testo che invece era la storia di un barbone che viveva ai margini di una grande città e questo barbone era Lucio .. come era Gesù Bambino.. Una cosa che mi colpiva di Lucio che lui badava sopratutto ai contenuti ” Nel ’96 il festival l’ha vinto, con ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’ e ha coinvolto tutti. Il pubblico entusiasta ha seguito a ritmo Ron, applaudito, e Ron non si è risparmiato, il concerto è finito dopo mezzanotte in pratica, davvero ha onorato Lucio Dalla alla grande e noi ci siamo commossi..